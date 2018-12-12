Полиция нашла гранаты при обыске в доме стрелка в Страсбурге

Правоохранители обнаружили гранаты в результате обыска в доме мужчины, который подозревается в расстреле прохожих в Страсбурге во Франции вечером во вторник, 11 декабря. Об этом сообщил телеканал BFM TV.

Полицейские не застали мужчину дома в районе Нойдорф утром во вторник, но на месте были обнаружены гранаты. По разным сведениям, полиция должна была арестовать его за разбойное нападение и по делу о покушении на убийство.

В настоящее время все еще ведутся поиски злоумышленника. Ранее французский военный ранил его, но при этом сам также получил ранение, передает РИА Новости.

Вечером 11 декабря у рождественской ярмарки в центре Страсбурга вооруженный мужчина открыл огонь. По последним данным, в результате ЧП четыре человека погибли, еще 12 получили ранения. Врачи оценивают состояние шести из них как тяжелое.