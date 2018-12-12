Палата представителей конгресса США решила противодействовать "Северному потоку – 2". Соответствующая резолюция, призывающая Трампа поддержать энергобезопасность ЕС через меньшую зависимость от российских поставок газа и диверсификацию, была принята единогласно.

Кроме того, палата представителей поддержала санкции против "Северного потока – 2", передает РИА Новости.

В рамках проекта "Северный поток – 2" планируется построить две нитки газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод будет проходить от России до Германии через Балтийское море.

Против "СП – 2" выступает Украина, которая боится потерять доходы от транзита российского газа через свою территорию.