Тренер "Шальке" Тедеско: мы заслуженно обыграли "Локомотив"

Главный тренер немецкого футбольного клуба "Шальке" Доменико Тедеско прокомментировал победу своей команд над московским "Локомотивом" в заключительном матче групповой стадии Лиги чемпионов.

Встреча прошла в Гельзенкирхене и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, которые забили победной гол в самой концовке встречи. "Локомотив" с пятью поражениями в шести матчах занял последнее место в группе.

"Я скажу так: в Москве нам повезло, а сегодня мы победили заслуженно, — сказал Тедеско, которого цитирует ТАСС. — Мы полностью контролировали игру в первом тайме, но надо признать, что именно "Локомотив" имел самый главный момент. Во втором тайме мы играли еще лучше, пропустив только одну-две контратаки соперника".

"Шальке" с 11 очками досрочно занял второе место в группе "D". На первом месте финишировал португальский "Порту" (16). На третьей позиции расположился турецкий "Галатасарай", который сыграет в плей-офф Лиги Европы.