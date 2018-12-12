В Кировской области с рельсов сошел 31 грузовой вагон

В Кировской области на перегоне между станциями Макуха и Лунданка сошел с рельсов 31 вагон грузового поезда, при этом 7 вагонов опрокинулись. Пострадавших нет, экологической угрозы нет.

В вагонах перевозили руду. Причины ЧП устанавливаются, проводятся проверки.

Из-за инцидента на Горьковской железной дороги были задержаны два пассажирских поезда – Воркута – Нижний Новгород и Адлер — Воркута, передает ТАСС. Пассажиров данных поездов обеспечат питьевой водой и питанием.