Страсбургский стрелок скрылся с места происшествия на такси

Мужчина, который устроил стрельбу у рождественской ярмарки в центре Страсбурга, скрылся с места происшествия на захваченном такси. Об этом сообщил телеканал BFM TV.

По данным источников, стрелок, покидая рождественский рынок, взял такси. Позднее водитель сообщил сотрудникам полиции, что мужчина ранен. Его ранил военнослужащий во время спецоперации Sentinelle, передает РИА Новости.

Вечером 11 декабря вооруженный мужчина открыл стрельбу неподалеку от рождественской ярмарки в центре Страсбурга во Франции. Его должны были арестовать утром во вторник по подозрению в причастности к убийству. Сведения о нападавшем находятся в картотеке Главного управления внутренней безопасности Пятой республики.

В результате стрельбы четыре человека погибли, еще 12 получили ранения.