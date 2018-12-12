Выход в открытый космос: что сделали и чего не успели сделать Кононенко и Прокопьев

Российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев завершили выход в открытый космос – они вернулись на МКС и закрыли входной люк. Они отстали от графика более чем на час и не успели выполнить две научные задачи – демонтировать оборудование, которое использовалось для эксперимента "Выносливость" и снять с модуля "Поиск" устройства, которые помогали исследовать условия жесткого космического излучения.

Но за более чем шесть часов работы космонавты выполнили свою основную задачу. Они осмотрели отверстие в "Союзе МС-09", предварительно вскрыв ножом термоизоляцию и демонтировав противометеоритную защиту корабля – эта операция проводилась впервые в истории космонавтики. Работы проводил Кононенко, уточняет ТАСС. Он также вырезал два образца из противометеоритной защиты, где должны были находиться следы от сверла, которым было проделано отверстие. Он также взял пробы с дыры. Все образцы будут отправлены на Землю для анализа.

Прокопенко страховал своего коллегу, пристегнутого к грузовому манипулятору "Стрела". Кононов также провел фотосъемку отверстия. Заплатку на дыру космонавты ставить не стали.