Мэр Страсбурга объявил траур после стрельбы на рождественской ярмарке

Во Франции в Страсбурге объявлен траур после того, как вооруженный мужчина открыл стрельбу неподалеку от рождественского базара в центре города. Об этом заявил мэр Страсбурга Ролан Рис.

Как уточняется, рождественская ярмарка в городе не будет работать 12 декабря. Также мэрия приняла решение об отмене всех спектаклей в театрах, передает ТАСС.

В результате стрельбы в Страсбурге

Четыре человека погибли и еще 12 были ранены в результате стрельбы, которая произошла в центре Страсбурга вечером 11 декабря. До настоящего времени преступника поймать не удалось, сообщает РИА Новости. по сведениям местных средств массовой информации, подозреваемый в организации стрельбы — 29-летний уроженец Страсбурга, ранее судимый за вооруженное нападение.