В жилой пятиэтажке в Омске произошел взрыв бытового газа

Утром в среду, 12 декабря, в пятиэтажном многоквартирном доме в Омске произошел взрыв бытового газа. Имеются нарушения конструкции здания, возник пожар. О происшествии сообщили представители пресс-службы ГУ МЧС региона.

Как уточняется, сообщение о взрыве газа на четвертом этаже пятиэтажного кирпичного дома, расположенного в Октябрьском округе Омска, поступило на пульт МЧС в 4:37 по местному времени (1:37 по времени Москвы).

На месте ЧП работают 52 человека личного состава и 12 единиц специальной техники.

Пожар был квалифицирован как серьезный, сообщает ТАСС.