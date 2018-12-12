Самые высокооплачиваемые писатели года: Паттерсон, Роулинг, Кинг

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых писателей 2018 года. Лидером стал американский автор цикла о судебном психологе Алексе Кроссе Джеймс Паттерсон. Его доход с июня 2017 года по июнь 2018 года составил 86 миллионов долларов, передает РИА Новости. В США было продано 4,8 миллиона книг, в том числе пользовалась спросом и та, которую Паттерсон написал вместе с экс-президентом страны Биллом Клинтоном – "Президент пропал".

Второе место занимает британская писательница Джоан Роулинг, получившая за книги о Гарри Поттере 54 миллиона долларов. В этом году на экраны вышла вторая часть фильма "Фантастические твари и где они обитают" по сценарию, написанному Роулинг, что подстегнуло интерес публики к миру волшебников.

Третье место получил американец Стивен Кинг, продавший в США 2,7 миллиона книг на 27 миллионов долларов. Продажи его произведений выросли из-за экранизации одного из самых известных его романов – "Оно".

Также в десятке самых высокооплачиваемых авторов – создатель "юридических триллеров" Джон Гришем, автор "Кода да Винчи" Дэн Браун, журналист Майкл Вульф, которого прославила книга о нынешнем президенте США — "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа".