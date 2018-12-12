В Страсбурге началась эвакуация сотрудников из зданий Европарламента

На поиски мужчины, открывшего стрельбу в центре Страсбурга, брошены не менее 600 полицейских и жандармов Франции. Такие данные сообщает телеканал BFM TV.

В связи с операцией по задержанию злоумышленника, перекрыта центральная часть города. Власти просят посетителей ресторанов оставаться на местах. В настоящее время началась эвакуация людей из комплекса зданий Европейского парламента в Страсбурге. Об этом сообщил сотрудник ЕП Алексей Димитров, находящийся в одном из корпусов Европарламента. Также власти приступили к эвакуации посетителей спортивного комплекса Rhenus Sport, расположенного на севере города.

Из-за стрельбы закрыто движение по магистрали А-25 в обоих направлениях, передает РИА Новости. Правоохранители ФРГ проводят усиленные проверки на границе Франции и Германии. В Страсбурге приостановлено движение наземного общественного транспорта.

В результате стрельбы во французском Страсбурге погибли четыре человека, еще 12 человек получили ранения. Преступника пока не удалось задержать. По данным местных СМИ, подозреваемый – 29-летний уроженец Страсбурга. Ранее его судили за вооруженное нападение.