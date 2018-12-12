Икер Касильяс стал вторым игроком в истории с 100 победами в Лиге чемпионов

Вратарь португальского футбольного клуба "Порту" Икер Касильяс стал вторым игроком в истории, которому удалось одержать 100 побед в футбольной Лиге чемпионов.

В заключительном туре группового этапа "Порту" одержал победу над "Галатасараем". Для 37-летнего испанского вратаря, который большую часть карьеры провел в мадридском "Реале", она стала 100-й в турнире.

Ранее подобного результата достиг только португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду.