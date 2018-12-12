После стрельбы в Страсбурге в регионе запретят все манифестации

Во французском Нижнем Рейне, где находится Страсбург, будут запрещены все манифестации, намеченные на 13 декабря. Это будет сделано из соображений безопасности. Соответствующий декрет подпишет глава департамента, передает ТАСС.

Это даст правоохранителям возможность сосредоточиться на поиске преступника, не отвлекаясь на охрану митингов.

Кроме того, Франция усиливает пограничный контроль и меры борьбы с терроризмом. Рождественские ярмарки получат дополнительную охрану, сообщил глава МВД Кристоф Кастанер.