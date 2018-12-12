Пожар в жилом доме в Омске ликвидирован

Пожарным удалось справиться с возгоранием в многоэтажном доме, расположенном в Октябрьском округе Омска. Такие данные СМИ сообщили представители ГУ МЧС России по Омской области.

Как уточняется, пожар был ликвидирован в 7:45 по местному времени (4:45 по времени Москвы). В результате ЧП никто не пострадал, передает агентство "Интерфакс".

48 жильцов пятиэтажки эвакуировались самостоятельно, шестерых спасли пожарные.

По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв бытового газа. Окончательные данные будут известны после проведения экспертизы.

В ликвидации последствий аварийной ситуации принимали участие 54 человека и 13 единиц специальной техники.