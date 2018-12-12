Передача Панарина не спасла "Коламбус" в матче против "Ванкувера"

В Национальной хоккейной лиге проходит очередной игровой день регулярного чемпионата. "Коламбус Блю Джекетс" на своем льду уступил "Ванкувер Кэнакс" со счетом 2:3.

В составе проигравших одной результативной передачей отметился Артемий Панарин. У победителей голевой пас в моменте с решающим голом отдал Николай Голдобин. Российский вратарь "Блю Джекетс" Сергей Бобровский встречу пропускал.