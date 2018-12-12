Власти Франции назвали террористическим актом инцидент в Страсбурге

В Страсбурге как минимум три человека погибли и 12 пострадали в ходе стрельбы на рождественской ярмарке. Об этом сообщил глава МВД Франции.

Известно, что подозреваемый — выходец из Страсбурга 29 лет — смог скрыться, несмотря на полученное ранение. Он похитил машину такси. На поиски предполагаемого преступника направили более 300 силовиков. Президент Эммануэль Макрон провел срочное совещание кризисного штаба МВД. Власти Франции рассматривают инцидент в Страсбурге как теракт, передает телеканал "Россия 24".

Стало известно, что предполагаемый преступник числится в списке подозреваемых в терроризме. Его должны были задержать еще утром 11 декабря, но злоумышленника не оказалось дома. Ранее мужчина уже был судим за вооруженное нападение.

После вечерних событий все входы и выходы из комплекса зданий Европарламента в Страсбурге были перекрыты полицией. Позже началась эвакуация. Эммануэль Макрон уже выразил соболезнования нации, а мэр Страсбурга объявил день траура в городе.

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова призвала всех россиян, находящихся во Франции, проявлять "повышенную бдительность":

"Отмечу, что во Франции крайне неспокойно уже месяц. В Париже и других крупных городах проходят массовые акции протеста. "Жёлтые жилеты" выступают, в частности, против повышения цен на бензин. Митинги сопровождаются погромами и беспорядками. Ущерб для экономики страны исчисляется уже в миллионах евро", — сказала представитель МИД РФ Мария Захарова.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко накануне отметила, что кризис во Франции может серьезно отразиться на всей Европе.

"Эти протесты должны заставить серьезно задуматься всех в том, что происходит в Европе, какие кризисные явления, чем недовольны люди. И эта ситуация требует не только серьезных размышлений, выводов, но и конкретных действий. Мы заинтересованы в единой Европе, процветающей Европе, экономически сильной Европе, потому что Европа для нас очень сильный партнер. Но еще раз повторяю: добиться этого можно только активно защищая свои интересы, интересы своих граждан, а не услужливо вести себя в отношении других государств", — отмечает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.