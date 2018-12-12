Беда Черногорска: "город угольщиков" замерзает

Жители города Черногорска в Хакасии замерзают в своих домах. В двух котельных угля нет вообще, в третьей — запасы на исходе. И это при том, что Черногорск и есть "город угольщиков". Занятия в одной из школ отменили полностью, в другой сократили время уроков.

Чтобы хоть как-то согреться, люди в квартирах круглосуточно держат включенными электрические плитки и обогреватели. Такая ситуация в Черногорске повторяется из года в год, и местные власти не могут найти решение, передает телеканал "Россия 24".