Военные из России привезли сирийским детям две тонны новогодних подарков

Российские военнослужащие из Центра примирения враждующих сторон привезли новогодние подарки сирийским детям.

Наборы со сладостями из России получили ученики одной из школ в провинции Латакия. Ребята пригласили представителей Центра на чаепитие и устроили для них концерт.

Всего в рамках акции будет передано две тонны угощений, среди которых знаменитые тульские пряники. Подарки получат самые нуждающиеся дети, сироты и воспитанники интернатов в разных районах Сирии, передает телеканал "Россия 24".