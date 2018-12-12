ВРИО главы Приморья принимает граждан в рамках Дня Конституции

В рамках Дня Конституции по всей России сегодня проходит прием граждан. В Приморье жители обращаются к временно исполняющему обязанности главы региона в ходе личного визита и при помощи видеоконференцсвязи.

Точки приема такой связи есть во всех населенных пунктах Приморского края, передает телеканал "Россия 24".

Повышение открытости власти — один из приоритетов политики Олега Кожемяко. За 2,5 месяца пребывания на посту он провел более 300 встреч с гражданами. За это время количество обращений выросло практически вдвое.