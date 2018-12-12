Матвиенко напомнила ПАСЕ, что справедливость частичной не бывает

Меры, которые предложила Парламентская Ассамблея Совета Европы для возвращения в этот формат России, недостаточны. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что справедливость частичной не бывает.

Накануне в ПАСЕ заговорили о частичной отмене санкционных статей, из-за которых в свое время российская делегация не стала продлевать свои полномочия в Организации, напоминает телеканал "Россия 24". Новые подвижки, как полагает Матвиенко, позволяют рассчитывать на возвращение Москвы в ПАСЕ с полномочиями в полном объеме. Но для этого нужны кардинальные решения.

"Убеждены в том, что ни один институт ПАСЕ не имеет права дискриминировать деятельность национальных парламентских делегаций, — заявила Валентина Матвиенко. — Тем более, что есть соответствующее юридическое заключение кабинета министров Совета Европы, в котором четко сказано, что парламентская ассамблея Совета Европы должна привести свои уставные документы в соответствии с уставом, где внятно прописано, что все 47 государств имеют одинаковые права, полномочия, возможности".