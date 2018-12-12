Кампус штаб-квартиры Facebook в Калифорнии эвакуировали из-за угрозы взрыва

Вечером во вторник, 11 декабря, была проведена эвакуация в нескольких зданиях американской компании Facebook, которые располагаются в городе Менло-Парк (штат Калифорния, США), после сообщения о бомбе.

В настоящее время на территории кампуса находятся несколько полицейских машин. Саперы проверяют здание на Jefferson Drive, передает ТАСС.

По словам представителя Facebook, сотрудники компании в безопасности, им ничего не угрожает.

Никаких других подробностей пока не сообщается.

Компании Facebook принадлежит одноименная социальная сеть, являющаяся одной из ведущих в мире. Ее основали 4 февраля 2004 года Марк Цукерберг и три его сокурсника во время обучения в Гарвардском университете. К сегодняшнему дню число активных пользователей социальной сети Facebook по всему миру достигло 2 миллиардов человек.