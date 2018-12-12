Сообщение о бомбе в штаб-квартире Facebook оказалось ложным

Сообщение о бомбе, заложенной в штаб-квартире американской компании Facebook в городе Менло-Парк (штат Калифорния) не подтвердилось. Такая информация появилась в заявлении управления полиции города, которое было опубликовано на его странице в Twitter.

Ранее СМИ сообщали, что одно из зданий штаб-квартиры Facebook в Менло-Парке эвакуировали после сообщения о наличии взрывного устройства. На место ЧП прибыли сотрудники полиции и саперы, которые проверили здание.

В целях безопасности эвакуировали сотрудников не одного, а нескольких зданий. В результате проверки никаких подозрительных устройств или свертков обнаружено не было, передает ТАСС.

В штаб-квартире Facebook, которая владеет одноименной социальной сетью – крупнейшей в мире, работают порядка 15 тысяч сотрудников.