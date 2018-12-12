НХЛ. Барбашев помог "Сент-Луису" обыграть "Флориду"

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. "Сент-Луис Блюз" на своем льду одержал победу над "Флоридой Пэнтерз" со счетом 4:3.

В составе победителей заброшенной шайбой отметился Иван Барбашев. У проигравших один из голов забил Евгений Дадонов. Нападающей "Блюз" Владимир Тарасенко очков не набрал.

В другом матче дня "Колорадо Эвеланш" дома уступил "Эдмонтон Ойлерз" со счетом 4:6. Голкипер лавин Семен Варламов пропустил три шайб и был заменен в середине второго периода.