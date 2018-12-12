Теракт на ярмарке в Страсбурге: 3 человека погибли, 12 ранены

В Страсбурге как минимум три человека погибли, 12 пострадали в ходе стрельбы на рождественской ярмарке. Об этом сообщил глава МВД Франции. Подозреваемый смог скрыться, несмотря на полученное ранение.

Рождественская ярмарка в Страсбурге — старейшая и самая известная в Европе — сегодня работать не будет. Мэр города объявил траур в память о жертвах стрельбы. Огонь по прохожим открыл вооруженный мужчина. Военные пытались его задержать, даже ранили, но он все равно сумел скрыться – он угнал такси.

Предположительно, стрельбу устроил 29-летний мужчина. Известно, что ранее он неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов и даже числится в списке подозреваемых в терроризме. Его как раз хотели задержать, однако полиция не застала мужчину дома. Ранее он уже был судим за вооруженное нападение. На поиски предполагаемого преступника направлены более трехсот силовиков.

Президент Эммануэль Макрон провел срочное совещание кризисного штаба МВД. Власти Франции рассматривают инцидент в Страсбурге как теракт.

После вечерних событий все входы и выходы из комплекса зданий Европарламента в Страсбурге были перекрыты полицией. Позже началась эвакуация. Макрон уже выразил соболезнования нации. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала всех россиян, находящихся во Франции, проявлять "повышенную бдительность".

Центр Страсбурга перекрыли. Движение наземного общественного транспорта приостановлено. Власти просят местных жителей по возможности оставаться в укрытии. Повышенная бдительность и на франко-германской границе. Там усилены меры пограничного контроля. По всей Франции правительство решило усилить антитеррористические меры. Особенно на рождественских ярмарках.