Уникальная космическая операция: Кононенко и Прокопьев нашли дыру в "Союзе"

Отверстие найдено, операция завершена. Почти восемь часов провели в открытом космосе российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев для обследования "Союза МС-09". О повреждении обшивки стало известно в августе. Срочный ремонт провели сразу, а теперь выясняют, как именно повреждение возникло.

Уникальная по своей сложности космическая операция. Это не просто выход в открытый космос. Вскрытие микрометеоритной защиты корабля Союз-МС09. До этого в истории мировой космонавтики манипуляции проводили максимум с теплоизоляционным слоем. К корпусу в условиях отсутствия гравитации не подбирались никогда.

Задача — добраться до бытового отсека снаружи. Олег Кононенко и Сергей Прокопьев покидают корабль по расписанию. Дальше больше шести часов кропотливой работы. Каждый шаг фиксируется нашлемными камерами. Связь то появляется, то пропадает. В ЦУПе все внимание на экраны.

Для Кононенко этот выход в открытый космос уже четвертый. С инструментами он работает над вскрытием обшивки. Прокопьев страхует на грузовом кране. Перед выполнением сложнейшей операции оба проходили спецподготовку.

Отверстие в обшивке появилось еще в августе. Тогда оно привело к частичной разгерметизации корабля. Причины повреждения до сих пор вызывают бурные обсуждения.

После завершения не иначе как краткосрочной экспедиции этим же кораблем на Землю будут направлены соскобы и фотографии повреждений снаружи. Уже здесь эксперты будут выяснять реальные причины их появления.