У Неймара снова возникли проблемы с налоговиками

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар до сих пор не погасил задолженность по выплатам налогов. Налоговая служба Бразилии утверждает, что лидер сборной еще выплатил около 18 миллионов долларов.

Задолженность образовалась после перехода Неймара из "Сантоса" в "Барселону" в 2013 году. На протяжении двух лет футболист уклонялся от уплаты налогов. При этом он указал в налоговой декларации состояние в 5 миллионов долларов, что намного меньше реальных величин.

Бразильские власти настаивают на погашении задолженности. В противном случае они грозят Неймару судом. Адвокаты Неймара в свою очередь утверждают, что налоговики действуют неправомерно.