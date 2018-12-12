Овечкин обошел Буре по количеству хет-триков в заокеанской карьере

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил три шайбы в ворота "Детрйот Ред Уингз". Этот хет-трик стал для российского нападающего 21 в НХЛ.

Овечкин смог обойти по этому показателю другого российского хоккеиста – Павла Буре. Однако Буре уже завершил карьеру, а Овечкин может улучшить результат. Лидирует по этому показателю канадец Уэйн Гретцки, который 50 раз в карьере забрасывал по три шайбы за игру.

Это первый хет-трик Овечкина в текущем сезоне. В последний раз Александр забрасывал три шайбы в одном матче более года назад 20 ноября 2017 года в ворота "Торонто Мэйпл Ливз".

Кроме того, Овечкин был признан первой звездой игрового дня в лиге. На втором месте нападающий "Бостон Брюинз" Брэд Маршанд, забросивший две шайбы в ворота "Аризона Койотс". Третьей звездой стал партнер Овечкина по "Вашингтону" Никлас Бекстрем, сделавший четыре результативных передачи.