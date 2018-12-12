Глава Google объяснил Конгрессу, почему на слово "идиот" появляется фото Трампа

Гендиректору компании Google Сундару Пичаи пришлось объяснять членам Палаты представителей Конгресса США, почему при вводе в поисковой строке слова "idiot" в качестве результатов выдаются практически одни только фотографии президента США Дональда Трампа. Неудобный вопрос задала демократ Зои Лофгрен на слушаниях в юридическом комитете.

Пытаясь ответить, Сундар Пичаи пустился в долгие объяснения базовых принципов работы поисковика.

"Мы берем ключевое слово и соотносим его со страницами (сайтов), затем сортируем их на основе 200 сигналов — таких как релевантность, актуальность, популярность, и то, как это используется другими людьми. И на основе этого стараемся показать наилучшие результаты поиска для данного запроса", — пояснил гендиректор Google. Правда, объяснить, почему же фото Трампа стало лучшим результатом поиска для слова "idiot", он так и не смог.

Данный феномен, когда результаты поиска оказываются не соответствующими изначальному запросу, называется "линкбомбингом". Привести к такому могут внутренние ошибки системы, либо специальное размещение в Интернете спам-ссылкок, текст которых заведомо не соответствует содержанию.

В середине 2000-х годов жертвой подобного "Google-бомбинга" стал президент Джордж Буш-младший. Его сайт оказывался на первом месте в результатах выдачи по запросу "жалкий неудачник", сообщает ТАСС.