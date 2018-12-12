Стрельба в Страсбурге: опубликовано фото и названо имя террориста

В Интернете появилась фотография мужчины, которого подозревают в стрельбе в Страсбурге. Снимок был опубликован в Twitter-аккаунте BNL News. Судя по подписи, предполагаемого стрелка зовут Шариф Шекат, он родился 4 февраля 1989 года в Страсбурге.

В результате стрельбы погибли три человек. Среди жертв трагедии оказался турист из Таиланда, сообщает "Россия 24". Еще 13 человек получили ранения, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.

Мужчина уже давно находился в поле зрения французской полиции как в подозреваемый в терроризме. Более того, утром 11 декабря к нему пришли с обыском, но самого Шарифа дома не застали. По одним данным, его должны были арестовать по делу о покушении на убийство, по другим — за разбойное нападение, передает "Интерфакс". В его квартире было найдено несколько гранат.

Вечером мужчина открыл стрельбу на рождественской ярмарке в Страсбурге. Полиция открыла стрельбу и ранила нападавшего, но ему удалось скрыться на угнанном такси. Французские власти уже квалифицировали случившееся как теракт.

Как сообщает РИА Новости, на поиски стрелка были направлены 350 сотрудников правоохранительных органов. Во Франции усилен план антитеррористических мероприятий, введен наивысший уровень угрозы теракта и усилен контроль на границах.