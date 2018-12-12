8 школьников в Уфе попали в больницу после распыления перцового баллончика

В уфимской школе №101 один из учеников распылил перцовый баллончик. В итоге 8 детей были доставлены в больницу с отравлением.

"Пятеро госпитализированы в реанимационное отделение, состояние средней тяжести состояние, три ребенка находятся в детском отделении, состояние удовлетворительное", — рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава Башкирии.

На место ЧП выехали следователи. Выясняются все обстоятельства происшествия.