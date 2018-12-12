Конькобежцы Кулижников и Юсков выступят на четвертом этапе Кубка мира

Четвертый этап Кубка мира по конькобежному спорту пройдет в голландском Херенвене с 14 по 16 декабря. Стал известен состав сборной России, в который вошли Павел Кулижников и Денис Юсков.

Оба спортсмена прекрасно выступили на третьем этапе. Кулижников одержал три победы (дважды на дистанции 500 метров и один раз на 1 000). Юскову не было равных на дистанции 1 500 метров. Полностью состав мужской сборной выглядит следующим образом. 500 м. Павел Кулижников, Руслан Захаров-спринтер, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков. 1000 м. Павел Кулижников, Виктор Муштаков, Денис Юсков, Виктор Лобас. 1500 м. Денис Юсков, Даниил Беляев, Сергей Грязцов, Егор Школин, Сергей Трофимов. 5000 м. Александр Румянцев, Сергей Грязцов, Данила Семериков, Сергей Трофимов. Масс-старт. Руслан Захаров, Данила Семериков. Запасные – Виктор Лобас (500 м), Руслан Мурашов (1000 м), Данила Семериков (1500 м), Руслан Захаров-стайер (5000 м), Даниил Беляев (масс-старт).

У женщин на двух дистанциях выступит Ольга Фаткулина. Призер Олимпийских игр Екатерина Шихова заявлена на три вида программы. На этапе выступят следующие спортсменки. 500 м. Oльга Фаткулина, Дарья Качанова, Ирина Кузнецова, Екатерина Шихова, Ангелина Гoликoва. 1000 м. Екатерина Шихoва, Oльга Фаткулина, Дарья Качанова, Ирина Кузнецова, Ангелина Гoликoва. 1500 м. Екатерина Шихoва, Наталья Вoрoнина, Евгения Лаленкова, Елена Сохрякова, Елизавета Казелина. 3000 м. Наталья Вoрoнина, Евгения Лаленкова, Елизавета Казелина, Елена Сохрякова. Масс-старт. Елизавета Казелина, Елена Еранина. Запасные – Анастасия Коркина (500 м), Елизавета Казелина (1000 м), Елена Еранина (1500 м и 3000 м), Евгения Лаленкова (масс-старт).