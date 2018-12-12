Экс-подруга Александра Овечкина устроила пьяное ДТП в Подмосковье и скрылась

Известная российская фотомодель Валерия Соколова, которой приписывают роман с хоккеистом Александром Овечкиным, стала виновницей аварии в Подмосковье и скрылась с места ДТП. Регистратор зафиксировал момент столкновения.

Описанные события произошли около половины восьмого вечера 6 декабря на 26-м километре Новорижского шоссе, рядом с гипермаркетом "Петрович 24". Судя по обнародованным кадрам, владелица Mercedes-Benz Gelandewagen попыталась объехать пробку, но тут же врезалась во встречный автомобиль, в салоне которого находилась женщина на девятом месяце беременности. По счастью ни она сама, ни водитель травм не получили — на записи видно, что они самостоятельно покидают машину и отправляются осматривать повреждения.

Автор ролика утверждает, что за рулем дорогостоящего внедорожника находилась Валерия Соколова, причем машиной она управляла в нетрезвом виде. Более того, с места ДТП фотомодель уехала до приезда стражей порядка.

"При наличии данных номера машины и владелицы полиция не смогла найти виновницу аварии. Модель продолжает делится историями своей жизни в инстраграмме, чувствуя безнаказанность", — констатировал владелец разбитой легковушки.

В Instagram у Соколовой более полумиллиона подписчиков.