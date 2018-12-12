Павел Дацюк пропустит российский этап Евротура

Олимпийский чемпион Павел Дацюк не выступит на российском этапе хоккейного Евротура. Ране 39-летиий нападающий СКА был включен в состав команды.

Но тренерский штаб решил предоставить ветерану сборной России паузу, во время которой он займется мониторингом состояния здоровья и восстановления. При этом главный тренер Илья Воробьев продолжает рассчитывать на олимпийского чемпиона. Не сыграет на Кубке первого канала и нападающий Антон Бурдасов, командированный в олимпийскую сборную.

Матчи российского этапа Евротура пройдут c 13 по 16 декабря. Встречи Швеция — Россия (13 декабря, 18.45), Финляндия — Швеция (15 декабря, 11.30), Россия — Чехия (15 декабря, 15.45) и Чехия — Швеция (16 декабря, 14.00) состоятся в московском "Парке Легенд". Сборные Финляндии и Чехии сыграют в Хельсинки (13 декабря 19.30). "Хоккейная классика" — встреча команд России и Финляндии (16 декабря, 17.00) состоится на стадионе "Санкт-Петербург".