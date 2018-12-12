Большинство подписавших петицию за выселение больных раком детей уже раскаиваются

Многие жильцы дома в Москве, которые ранее подписали петицию за выселение из квартиры детей, больных раком, говорят, что раскаиваются в этом. Они признаются, что сделали это не глядя.

Об этом РИА Новости сообщили в Фонде "Подари жизнь", который и снимает квартиру для маленьких пациентов расположенного неподалеку от этого дома Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, куда иногородние дети приезжают на лечение.

В Фонде также рассказали, что продолжат снимать квартиру для таких семей.

Однако по сведениям программы "Вести-Москва" одна семья все-таки съехала из квартиры этого недружелюбно настроенного дома.

Сейчас в квартире тихо, никто не отвечает на звонки и не открывает дверь. Куда переехала семья, неизвестно.

Ранее огромный резонанс вызвала новость о том, что старшая по подъезду одного из московских многоквартирных домов стала собирать подписи под петицией с требованием запретить сдавать квартиру семьям с детьми, больными раком, поскольку считает, что это заболевание является "заразным".

"Мракобесием" и "пещерной глупостью" эти заявления уже назвали многие медики и детский омбудсмен по Москве.

Разбираться в этом диком конфликте начала и московская прокуратура, заподозрив признаки дискриминации.