Защитите хрупкую жизнь Адама от смертельного мрамора

История, которую мы расскажем прямо сейчас, просто обязана получить счастливый финал. Адам еще так мал, что не может сказать, как он любит эту жизнь, как стремится выжить во что бы то ни стало, остаться с мамой и с папой. Всего 7 месяцем отроду, а крохе пришлось столкнуться со страшным диагнозом – остеопетроз или "смертельный мрамор".

Взяться за лечение в ближайшее время готовы в израильском медицинском центре "Хадасса". Счет составляет 21 058 884 рубля. Для обычной семьи это недостижимая сумма, но руки и сердца благотворителей творят чудеса.

Жизнь ребенка в наших с вами руках!

ПОМОЧЬ АДАМУ

Костная ткань у Адама разрастается, становится плотной. Постепенно в костях зарастают каналы, нервы отмирают, перестает функционировать костный мозг. Ребенок ломается, словно хрупкий фарфор от малейшего ушиба, но самое страшное, что болезнь постепенно отнимает у крохи зрение, слух, способность ходить, дышать…жить!

Адаму повезло родиться в любви. У крохи есть старшая сестренка. Родители всегда мечтали о детях. Что еще может принести столько счастья, как наполненный улыбками и детским смехом дом? Сейчас для родителей станет счастьем шанс, который вы можете подарить Адаму. Шанс на полноценную, здоровую жизнь будущего наследника, внука, сына и брата.

Родители умоляют помочь! Они каждый день проживают в страхе и боли за сына. Насколько хрупка его жизнь, они знают не понаслышке. Трагедия, в которую трудно поверить. Первый ребенок в семье умер от этой же болезни…

ПОМОЧЬ АДАМУ

"Так больно и мучительно было видеть, как угасает жизнь любимой дочери. В два года мое любимое дитя стало ангелом. Это был страшный удар для нашей семьи…".

Два любящих человека потеряли свое долгожданное дитя, проводив малышку на тот свет. Поддержка родных помогла собраться с духом. Вторая беременность. И снова девочка, но уже полностью здоровая. Болезнь обошла стороной. Родители выдохнули. Все будет хорошо.

Новость, что в семье появится наследник еще сильнее оживила дом и переполнила радостью. Под чутким контролем врачей и генетика, здоровье Адама не внушало опасений. Малыш появился на свет в срок с нормальным весом и ростом.

"Нашему счастью не было предела! Вот он, долгожданный наследник, сын, о котором мы так долго мечтали. Полное обследование, которое мы прошли в роддоме, и рентгеновские снимки показали, что с малышом все в порядке. Мы радовались каждому дню, представляли, как он будет расти, развиваться, как сделает первые шаги, произнесет свои первые слова".

Но спустя три месяца у малыша обнаружили увеличение печени и селезенки. Мрачное предчувствие окутало семью. Знакомые симптомы. Родители боялись задавать вопросы, боялись ответов врача. И только одна мысль: "Неужели снова проклятый мрамор?"

ПОМОЧЬ АДАМУ

Да – это он. Смертельный мрамор. И он медленно забирает жизнь их сына. Родители сразу же обратились в федеральные центры. В одном отказали в лечении – перегружено отделение. В другом с мая по сегодняшний день ищется подходящий донор, но пока так и не найден. Больше ждать нельзя! Единственно возможное лечение, которое спасет Адама, — пересадка костного мозга. И она нужна как можно скорее, пока мальчик не потерял все свои навыки. Если он за время сбора потеряет зрение и слух, их уже будет не вернуть даже после проведения ТКМ!

Завтра для Адама свет всего мира может угаснуть… Помощь нужна прямо сейчас!

Взяться за лечение в ближайшее время готовы в израильском медицинском центре "Хадасса". Профессор Полина Степенски — всемирно известный специалист по проведению пересадки костного мозга у детей и автор уникальных методик и исследований. Она берется за лечение Адама и гарантирует полное выздоровление ребенку.

А теперь внимание! Счет за лечение составляет 21 058 884 рубля. Да, деньги огромные. Но такова цена человеческой жизни. Для обычной семьи это недостижимая сумма, но руки и сердца благотворителей творят чудеса.

Вы, наши волшебники, творите чудеса своей добротой. Вы умеете чувствовать боль других, вы спасаете тех, кому негде больше искать помощь. Адам будет полностью здоровым ребенком после проведения трансплантации. Но ему нужны вы!

Сотворите большое чудо для маленького Адама. Этот ребенок должен жить!

Помочь Адаму можно на сайте Благотворительного фонда "Алёша"

Также вы можете перечислить пожертвование на расчетный счет фонда:

Расчетный счет в "Cбербанке"

Банк: Северо-Западный Банк

ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" г. Санкт-Петербург

БИК 044030653

Счёт банка 30101810500000000653

Получатель: Благотворительный фонд помощи нуждающимся "Алёша"

Расчетный счёт (лицевой счет): 40703810055240000272

ИНН: 7805303459

Назначение платежа: "Благотворительное пожертвование для Курбанисмаилова Адама"