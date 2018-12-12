Тема:
Стрельба в Страсбурге 1 час назад
Запрет акций протеста после теракта отказались вводить по всей Франции
Стрельба на рождественской ярмарке вызвала введение запрета демонстраций в Страсбурге. Ограничительная мера не распространится на всю страну. Об этом заявил госсекретарь при МВД Франции Лоран Нуньес.
Отвечая в эфире радиостанции France Inter на вопрос, будет ли введен запрет манифестаций на территории всей Франции, госсекретарь заверил, что это не так. По его словам, эти меры были приняты только для Страсбурга на сегодня, 12 декабря, сообщают РИА Новости.
Нуньес добавил, что подозреваемый в стрельбе мог покинуть территорию Франции. При этом чиновник высказал возмущение публикациями прессы о том, что теракт стал "манипуляцией властей для подавления акций протеста".
Как утверждают французские средства массовой информации, стрельбу на рождественской ярмарке в центре Страсбурга вечером 11 декабря устроил 29-летний местный уроженец, ранее судимый за вооруженное нападение. В результате теракта погибли четыре человека и еще 12 получили ранения.
В связи со стрельбой мэр Страсбурга Ролан Рис объявил траур на среду. В городе не работает рождественская ярмарка, отменены спектакли в театрах.
Правительство Франции объявило наивысший уровень угрозы теракта. На границах и на рождественских ярмарках по всей стране введен усиленный контроль.
Массовые акции протеста "желтых жилетов", выражавших недовольство социальной ситуацией во Франции, начались 17 ноября. Проходящие по субботам манифестации сопровождаются погромами и поджогами автомобилей, разрушениями магазинов и столкновениями с полицией.
Ранее по теме
-
Стрельба в Страсбурге: опубликовано фото и названо имя террориста3 часа назад
-
Теракт на ярмарке в Страсбурге: 3 человека погибли, 13 ранены5 часов назад
-
Власти Франции назвали террористическим актом инцидент в Страсбурге7 часов назад
-
После стрельбы в Страсбурге в регионе запретят все манифестации8 часов назад
-
В Страсбурге началась эвакуация сотрудников из зданий Европарламента8 часов назад
-
Мэр Страсбурга объявил траур после стрельбы на рождественской ярмарке9 часов назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Стрельба на ярмарке в Страсбурге: трое погибших
- Космонавты осмотрели дыру в "Союзе"
- Европа взвинтила цены на газ для Украины до рекордного уровня
- Задержанная в Канаде топ-менеджер Huawei будет выпущена под залог
- Федерация хоккея России и "Норникель" представили программу партнерства
- МРОТ сравнялся с прожиточным минимумом
Самое читаемое
-
Женщина 15 лет отравляла сама себя по незнанию, пока не оглохла
- Командир украинских провокаторов считает себя невиновным
- Вдова Гайдая попала в больницу после скандала с Варлей
- Перед смертью дочь миллионера оставила в Сети зловещую надпись
- Хоккеист-ветеран скончался прямо во время игры
Вести.Экономика
-
Как инвестиции ЦБ Швейцарии начали приносить миллиардные убытки
- Финансового директора Huawei выпускают под залог 7 млн $
- Ребрендинг назрел. Греф: Сбербанк сейчас - это уже целая экосистема
- Киев планирует каждый год повышать тарифы ЖКХ для населения Украины на 10–20%
- В Китае задержан бывший канадский дипломат после ареста финансового директора Huawei в Канаде
Вести.Hi-tech
-
"Яндекс" назвал главное, что интересовало россиян в 2018-м
- Обзор Nokia 5.1 Plus: плюс за "безрамочность"
- Россиянам упростят жизнь, создав "цифровые профили"
- Microsoft построит свой браузер на технологиях Chrome
- Обзор iPad Pro: колосс на iOS
Авто.Вести.Ru
-
Угроза для гольф-класса: Skoda представила новый хэтчбек Scala
- Водителей в России готовят все хуже, но аварий стало меньше
- Kia назвала российские комплектации универсала Ceed SW
- В Renault назвали цены на Logan и Sandero с вариатором
- На вторичном рынке России назревает "война иномарок"
Недвижимость
-
Известная писательница сломала руку, пробираясь в замурованную квартиру
- Риелторы советуют сносить дома, а не пытаться их продать
- У пенсионера вынесли всё, спасая его от мусора
- Суд рассказал, когда единственное жилье могут изъять за долги
- Девушка получила квартиру за три банки сметаны
- Узника концлагерей переселят из вокзальной кладовки в квартиру
Вести.Медицина
-
Кофе не только бодрит, но и защищает от деградации мозга
- Как в общепите подцепить стафилококк: рассказываем
- Ученые назвали пять типов "нехорошо" пьющих
- Самые полезные углеводы: 7 продуктов, которые обязательно должны быть в рационе
- 5 вещей, которые происходят с телом, когда вы пропускаете обед
Вести.Стиль
-
Уже не в моде: 5 главных антитрендов зимы 2019
- Пуховик-одеяло: 10 самых модных моделей этого сезона
- Как ухаживать за кожей рук зимой
- Как бороться с черными точками на лице
- Готовим новогодние подарки заранее
Вести в 20.00
-
Путин простился с Алексеевой
- Выход в открытый космос в прямом эфире
- Жизнь Агафьи Лыковой. Эксклюзив "Вестей"
Вести-Москва
-
Коллапс в метро: в одном из сбоев обвинили самих пассажиров
- Крупный пожар в Щелкове: пострадали 3 человека
- Застрявшие на Хайнане москвичи остались без гостиницы и еды
- В Подмосковье 100-летний барак никак не могут признать аварийным
- Мошенники наснимали 10 миллионов с карточек московских пенсионеров
- Сказочное преображение: Москва готовится к "Путешествию в Рождество"
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Художник показал, как будут выглядеть принцессы Дисней с реалистичными телами
- За что хвалят и ругают новое "Простоквашино"
- Мультфильмы, которые родители никогда не покажут своим детям
- Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"
- Как переделывают мультфильмы в разных странах
Gmbox. Смысл в играх
-
Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
Наука
-
Продолжительность жизни обезьян с пересаженным сердцем свиньи увеличилась втрое
- Оксфордский учёный объединил тёмную материю с тёмной энергией
- В Израиле нашли кольцо Понтия Пилата?
- Блокировка всего одного гена поможет похудеть без диет и физических нагрузок
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Гоген Солнцев бросил 63-летнюю жену после пластики
- Не смешно: известный юморист после 20 лет брака развелся с женой
- Судьба Анастасии Волочковой. "Мои мужчины были помехой для мамы"
- Актриса 17 лет скрывала, что ее дочь от Кончаловского
Телеканал "Культура"
-
Вселенная Marvel. Ушел из жизни Стэн Ли
- "Облепиховое лето" - первая игровая лента о судьбе Александра Вампилова
- Эннио Морриконе исполнилось 90
- Александра Пахмутова отмечает день рождения
Москва 24
-
Московские врачи спасают больных анорексией 14-летних близняшек
- Пропавший после застолья футболист "Локомотива" найден мертвым
- СК проверяет информацию о сайте с детскими секс-услугами
- Следователи выясняют причину смерти постояльца в элитной гостинице в центре Москвы
- В Южном Бутове догхантеры травят собак