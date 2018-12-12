Запрет акций протеста после теракта отказались вводить по всей Франции

Стрельба на рождественской ярмарке вызвала введение запрета демонстраций в Страсбурге. Ограничительная мера не распространится на всю страну. Об этом заявил госсекретарь при МВД Франции Лоран Нуньес.

Отвечая в эфире радиостанции France Inter на вопрос, будет ли введен запрет манифестаций на территории всей Франции, госсекретарь заверил, что это не так. По его словам, эти меры были приняты только для Страсбурга на сегодня, 12 декабря, сообщают РИА Новости.

Нуньес добавил, что подозреваемый в стрельбе мог покинуть территорию Франции. При этом чиновник высказал возмущение публикациями прессы о том, что теракт стал "манипуляцией властей для подавления акций протеста".

Как утверждают французские средства массовой информации, стрельбу на рождественской ярмарке в центре Страсбурга вечером 11 декабря устроил 29-летний местный уроженец, ранее судимый за вооруженное нападение. В результате теракта погибли четыре человека и еще 12 получили ранения.

В связи со стрельбой мэр Страсбурга Ролан Рис объявил траур на среду. В городе не работает рождественская ярмарка, отменены спектакли в театрах.

Правительство Франции объявило наивысший уровень угрозы теракта. На границах и на рождественских ярмарках по всей стране введен усиленный контроль.

Массовые акции протеста "желтых жилетов", выражавших недовольство социальной ситуацией во Франции, начались 17 ноября. Проходящие по субботам манифестации сопровождаются погромами и поджогами автомобилей, разрушениями магазинов и столкновениями с полицией.