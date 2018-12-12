Однопартийцы Мэй запустили процедуру голосования о доверии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вышла из доверия, причем у своих однопартийцев. Процедура голосования о доверии запущено, идея набрала необходимое число голосов. Голосовании о доверии Мэй пройдет в Палате общин британского парламента 12 декабря между 21 и 23 часами по московскому времени.

Тереза Мэй отменила поездку в Ирландию, чтобы принять участие в вотуме доверия. Кроме того, лидер консерваторов заявила, что независимо от итогов голосования по доверию ей, Brexit будет доведен до конца.

Голоса подсчитают сразу после голосования, а результаты объявят максимально быстро, насколько это возможно, сообщает ТАСС. В голосовании о доверии должны принять участие 315 депутатов-консерваторов. Для сохранения кресла премьер-министра Мэй надо набрать простое большинство – минимум 158 голосов соратников. Это обеспечит ей не только продление премьерского мандата, но и иммунитет от повторения неприятной процедуры проверки доверия еще минимум на год.

Если Тереза Мэй потерпит поражение, то тогда консервативная партия за три месяца должна определиться с новым лидером. Но даже если Мэй сохранит за собой пост лидера партии, ей придется не сладко: против нее при любом раскладе голосования выскажется треть депутатов-консерваторов.

Поддержку Терезе Мэй готовы оказать главы МИД Джереми Хант, МВД Саджид Джавид, Минфина Филип Хаммонд, министр труда и по делам пенсий Эмбер Радд, министр охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкл Гоув и министр по вопросам международного развития Пенни Мордонт.

По мнению Джереми Ханта, долгая и наносящая вред процедура выбора нового лидера партии – это последнее, что сейчас надо Великобритании.

Ее сделка по выходу из Евросоюза означает, что мы покинем ЕС в срок, защитив рабочие места и интересы бизнеса, подчеркнул министр британских финансов Филип Хаммонд.

Стопроцентно поддержать Терезу Мэй призвал Майкл Гоув. По мнению министра сельского хозяйства и охраны природы, она решительно сражается за страну, и никто лучше нее не смог бы обеспечить соблюдение интересов британцев, высказавшихся за расставание с ЕС.

А вот голосование в британском парламенте о выходе Лондона из Евросоюза было на днях отложено на 21 января 2019 года.