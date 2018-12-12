Главная арена чемпионата мира 2018, московский стадион "Лужники" признан ФИФА лучшим в мире по видимости поля с трибун. В "Лужниках" прошли семь встреч чемпионата мира, и на каждой наблюдался аншлаг.

Как сообщил РИА Новости глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев, ФИФА пришла к такому заключению после инспектирования стадиона во время его реконструкции. Арену проверяли около 50 инспекций, проверявших состояние трибун и освещение. Все рекомендации были выполнены. ФИФА сочло московский стадион лучшим в мире по видимости поля с трибун.

Перед чемпионат мира стадион был подвергнут капитальной реконструкции. Были убраны легкоатлетические дорожки, и сооружение стало чисто футбольным. Все семь встреч чемпионата, включая матч-открытие и финал, прошли при аншлаге.