Московская слякоть замерзнет ночью

В московский регион после недолгого потепления придет похолодание.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал "Интерфаксу", что 13 декабря москвичей ждет очень сложный и некомфортный день. Утром будет сыро, температура около 0 градусов, а к вечеру похолодает до минус 5, пойдет снег. На тротуарах и дорогах будет скользко.

Из-за антициклона, который приближается к Москве с северо-запада, похолодание продолжится, и за несколько дней температура понизится примерно на 15 градусов. В пятницу температура составит от минус 4 до минус 9 градусов, в субботу днем до минус 7. В ночь на воскресенье похолодает уже до минус 15, а в ночь на понедельник – до минус 18.

По словам Вильфанда, если в начале текущей недели температура воздуха была выше нормы на 6-7 градусов, то к концу недели она будет ниже нормы на те же 6-7 градусов. В выходные будет солнечно, вероятность осадков невелика.