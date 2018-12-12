Торопившийся водитель сбил школьника на переходе в Ставрополе

Увлекшийся перестраиванием из ряда в ряд водитель протаранил две машины и сбил школьника на переходе в Ставрополе. Момент ДТП попал в объектив камеры регистратора.

Авария произошла днем 11 декабря на проспекте Кулакова. Mitsubishi пересёк перекрёсток, перестроился в правую полосу, но потом начал резко уходить влево. Судя по всему, водитель настолько увлекся "шашками", что не заметил остановившиеся перед пешеходным переходом машины.

Уйти от столкновения ему не удалось: внедорожник зацепил два автомобиля, вылетел на "зебру" и сбил ребенка. Последнего от удара отбросило на несколько метров вперед, самостоятельно подняться на ноги он не смог. Впрочем, госпитализация подростку не потребовалась — после осмотра медиков его отпустили домой.

Несказанно повезло двум приятелям школьника, которые вовремя заметили несущийся Mitsubishi и успели отскочить в сторону.