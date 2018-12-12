Появилось видео из маршрутки, вылетевшей с дороги в Ярославле

Опубликованы кадры, сделанные камерами, установленными в маршрутке, попавшей в аварию в Ярославле в минувший понедельник, 10 декабря.

На Промышленном шоссе водитель не справился с управлением, транспортное средство закрутило, после чего оно врезалось в разделительное ограждение.

Через несколько минут на том же самом месте в схожую аварию попала еще одна маршрутка.

В результате двух ДТП пострадали пять человек, обратившихся за медицинской помощью.

Как сообщали местные СМИ, изначально причиной произошедшего называлась недостаточно качественная очистка дорожного покрытия от снега, однако впоследствии эта версия была опровергнута городскими властями и ГИБДД.

Полицейские отметили, что аварию спровоцировали сложные погодные условия и нарушение скоростного режима, при осмотре места происшествия претензий к состоянию проезжей части не возникло.