Подмосковные школьники-изобретатели отличились на олимпиаде в Таиланде

Авторами уникального изобретения стали школьники из Московской области. Они разработали модель робота, который с помощью специального датчика может сортировать фрукты по цветам. На воплощение идеи в жизнь ушло более полугода. На международной олимпиаде в Таиланде изобретение произвело настоящий фурор.

- Мы выбираем основную программу, нажимаем на центральную кнопку, и он начинает ехать.

Это на первый взгляд все просто. Полгода с помощью напарника Андрей продумывал, как идею воплотить в жизнь. Сложнее всего было подстроиться под техническое задание. Тема этого сезона "Еда имеет значение". Ребята придумали робота, который может не только перемещаться по полю, но и упрощать работу аграриям, например, сортировать фрукты.

"Он едет по ряду и выкидывает кубики. Если видит красный, то выбрасывает сюда. Конечная задача, чтобы все фрукты оказались в тех зонах, какой у них цвет", — объясняет Андрей Борчук.

За каждым успешным запуском стоят десятки проб, иногда неудачных. Повлиять на исправность датчиков может абсолютно все: пятно на площадке или бортики вокруг нее. Проблема решается уже за компьютером. В свои 11 лет Андрей делает сложные расчеты и сам пишет программы.

"Он с самого детства очень любил цифры, он постоянно считал. Даже, когда научился только говорить, мы все книжки читали, а у него постоянно цифры, цифры, цифры были", — вспоминает Марина Борчук, мать Андрея Борчука.

Конструировать под руководством тренера Андрей начал чуть больше года назад и уже стал лидером всероссийских и международных соревнований — занял второе место в составе сборной Москвы на Филиппинах. Это был первый этап всемирной олимпиады. Тогда стало понятно, что иностранным соперникам их робот пока уступает.

"К этапу в Таиланде ребята собрали вторую конструкцию, которая была менее универсальной, но более скоростной. Если первый робот решал задачу за 60 секунд, то второй — за 20 секунд", — говорит тренер команды Ирина Любина.

Московские школьники обошли больше сотни участников международного конкурса. Заняли шестое место и стали лучшими среди четырех российских команд. Успех подстегнул желание создать более совершенную машину — универсального робота, который бы по всем параметрам мог бы конкурировать или даже обойти изобретения иностранных соперников.