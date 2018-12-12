Принята программа подготовка к Олимпийским играм в Пекине

В Москве прошло заседание олимпийского собрания – высшего органа Олимпийского комитета России. Были приняты бюджет ОКР и программа подготовки к зимним Олимпийским играм 2020 года.

"Главное решение — принятие программы подготовки спортсменов-кандидатов в олимпийскую сборную к Играм в Пекине. Документ поддержали все выступавшие в прениях и Министерство спорта РФ. В ближайшее время мы подпишем с минспорта соглашение по реализации программы", — цитирует ТАСС президента ОКР Станислава Позднякова.

Принят бюджет Олимпийского комитета до 2022 года. Бюджет в целом — 9,9 миллиарда рублей. Порядка 60% пойдет на финансирование мероприятий, 24% — это административно-хозяйственная часть, в том числе ремонт на этажах ОКР, 13% — налоговые обязательства, 3% с небольшим — в качестве резерва", — сказал Станислав Поздняков.