Американцы не пострадают. Турецкие войска начинают третью операцию в Сирии

Через два дня вооруженные силы Турции начинают наступление на террористов в Сирии. Операция намечена в районе восточного берега реки Евфрат, заявил президент Реджеп Эрдоган на саммите оборонной промышленности.

Глава Республики уточнил, что действия турецких войск будут направлены, прежде всего, на стабилизацию ситуации в Сирии, эта территория страны должна стать безопасной для жизни, пишет агентство ТАСС. Военнослужащие США под удар не попадут, пообещал Эрдоган.

Напомним, армия Турции уже провела две операции на территории Сирии. Самая крупная – "Щит Евфрата": за несколько зимних месяцев с 2016 по 2017 год республиканские вооруженные силы очистили от террористов ИГИЛ (запрещена в России) около 2 тысяч квадратных километров. Следом за ней стартовала операция "Оливковая ветвь", которая идет до сих пор.