Драка сотрудников МФЦ в Москве попала на видео

В поселении Московский города Москвы два сотрудника местного отделения МФЦ на глазах у десятков посетителей устроили ожесточенную драку. Разгневанных мужчин угомонили их собственные коллеги.

В комментариях к появившемуся видео появилась информация о том, что причина потасовки не связана с "процессом предоставления услуг", а зачинщик драки "больше не работает в центре госуслуг".

Официальная информация о случившейся в МФЦ драке не поступала, о пострадавших не сообщается.