В Москве задержана посылка из США с 16-ю стволами к винтовкам

В Москве сотрудники Международного почтамта задержали посылку из США в РФ с составными частями оружия, передает ТАСС.

Сотрудникам почтамта показалось подозрительным содержимое посылки, они вызвали полицейских, которые обнаружили в посылке 16 стволов к автоматическим винтовкам и карабинам производства США.

По данным проведенной экспертизы, они является составными частями оружия, рассчитанными по патрон НАТО 5,56 на 45.

По факту произошедшего следственными органами ведется доследственная проверка.