"Жемчужную реку" исключили из реестра туроператоров

Ростуризм принял решение исключить "Жемчужную реку", туристы которой застряли на китайском острове Хайнань, из федерального реестра туроператоров. Запрет касается двух юридических лиц, принадлежащих скандальному туроператору.

"Исключить из единого федерального реестра туроператоров сведения о следующих туроператорах, осуществляющих туроператорскую деятельность с использованием обозначения "Жемчужная река", из единого сайта в информационно-телекоммуникационной сети интернет: ООО "Тревел Дизайнерс", ООО "Геркулес трэвел", — говорится в приказе​​​ Ростуризма.

Федеральное агентство по туризму создало оперативный штаб по возвращению россиян на родину. В его состав вошли сотрудники Ростуризма и ассоциации "Турпомощь". Тем временем власти Хайнаня принялись прорабатывать план урегулирования ситуации на случай истечения виз у застрявших на острове жителей России.

Ранее было объявлено, что авиакомпания "ИрАэро" приостановила рейсы в Китай в связи с задолженностью туроператора "Жемчужная река". В связи с этим 1,5 тысячи туристов не смогли вернуться в Россию.

Первая группа застрявших на Хайнане туристов 11 декабря вернулась в Казань. Чтобы вывезти всех застрявших туристов, потребуется шесть рейсов.