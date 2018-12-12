Страсбургский террорист имел 27 судимостей в трех странах

Подозреваемый в стрельбе в Страсбурге был осужден 27 раз за преступления, совершенные во Франции, Германии и Швейцарии.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал прокурор Парижа Реми Эйтс, подчеркнув, что злоумышленник несколько раз сидел в тюрьме и в связи со своими радикальными убеждениями входит в список людей, угрожающих государственной безопасности Франции.

Речь идет о гражданине Франции Шарифе Шекате, выходце из Марокко, родившемся 4 февраля 1989 года в Страсбурге. Вечером 11 декабря он устроил стрельбу в родном городе рядом с рождественской ярмаркой. В результате нападения три человека погибли, в том числе, турист из Таиланда. Более десяти человек получили ранения различной степени тяжести.

По словам Эйтса, стрелявший кричал: "Аллах акбар!" Во время перестрелки с полицией, Шекат был предположительно ранен и скрылся с места преступления.

Его поиски ведут не менее 350 сотрудников правоохранительных органов. Задержаны несколько человек из окружения Шеката, в том числе два его брата.