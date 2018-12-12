Домодедово установит рамки для дистанционной проверки на трезвость

Алкорамки на входе в контролируемую зону установит аэропорт Домодедово. Срок установки — сентябрь 2019 года. Заказ размещен в системе "СПАРК-Маркетинг". Стоимость контракта 3 миллиона 400 тысяч рублей.

Без экспресс-теста пройти через турникет с алкорамкой будет невозможно, заверили в пресс-службе аэропорта. Устройства для бесконтактной проверки алкогольного опьянения предполагается использовать для проверки трезвости сотрудников аэропорта и работающих на его территории таможенных служб, службы безопасности и других. Ежедневный тест на алкоголь по закону является обязательным для некоторых категорий работающих в аэропорту, напоминает "Интерфакс".

Например, все водители этого московского аэропорта проходят медицинский осмотр перед каждой рабочей сменой и после нее.

Также для некоторых работающих в аэропорту введен сменный медосмотр. Помимо теста на алкоголь им измеряют давление и проверяют состояние их здоровья перед допуском на рабочее место.

О введение контроля за трезвостью пассажиров в аэропорту Домодедова пока ничего не сообщается. А вот автоматизированную систему паспортного контроля в российских аэропортах на пунктах пропуска через границу точно введут. Это упростит проход пассажиров через границу. На каждого пассажира будет выделяться 3 минуты.

Ранее Домодедово стал первым аэропортом, который купил для аэродромных нужд тягач на базе танка Т-72. Бронемашина массой в 41 тонну комплектуется стреловым краном максимальной грузоподъемностью 12 тонн и грузовой платформой для размещения контейнеров с инструментом, приспособлениями и запасными частями.