Тихоокеанский флот в ближайшее время пополнят десятки боевых кораблей

Российский Тихоокеанский флот в ближайшее время получит сразу несколько боевых кораблей. Среди них 8 корветов, 6 дизель-электрических подводных лодок, эсминец, а также малые ракетные корабли и атомные субмарины. Об этом газете "Красная звезда" рассказал командующий ТОФ Сергей Авакянц.

Адмирал уточнил, что до конца 2018 года на вооружение должен поступить первый из 8 корветов проекта 20385 — "Гремящий". Сейчас он находится на финальном этапе испытаний. Кроме того, в Приморье планируют построить 4 малых ракетных корабля проекта 22800 "Каракурт". Все они будут оснащены ракетным комплексом "Калибр". Похожее оружие получит и модернизированный БПК "Адмирал Шапошников". Сейчас на нем стоят две пусковые установки ракето-торпед "Раструб".

Что касается подлодок, то с 2019 года на Тихоокеанский флот начинают поступать дизель-электрические субмарины проекта 636, также известные под названием "Варшавянка".

Напомним, в начале декабря ТОФ признан лучшим среди соединений Военно-морских сил России. В 2018 году он получил 14 призов командующего ВМФ, его корабли принимали участие в самых масштабных за последние годы учениях "Восток", выполнили несколько дальних походов. В общей сложности на счету экипажей кораблей Тихоокеанского флота 17 тысяч суток в море.