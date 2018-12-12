Свердловский губернатор: оснований для увольнения Глацких нет

Губернатор Евгений Куйвашев считает, что для увольнения главы департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких, заявившей о том, что государство "ничего не должно" молодежи, нет, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что отстраненная от должности после своего заявления Глацких вышла на работу и исполняет обязанности директора департамента молодежной политики на время реорганизации.

Как сообщалось ранее, будет создан новый исполнительный орган – министерство образования и молодежной политики Свердловской области​​​.

По результатам проверки Глацких был объявлен выговор.

По словам Куйвашева, формально она не нарушала условия трудового договора, не нарушала закон. Губернатор считает, что женщина просто неудачно высказалась, но это не может быть причиной для увольнения.

По мнению губернатора, выговора в случае с Глацких достаточно.

В ноябре СМИ опубликовали видео встречи Глацких с волонтерами в Кировграде, где женщина заявила, что молодежь считает, что им государство все должно. По словам чиновницы, государство подрастающему поколению "вообще ничего не должно".

Глава департамента заявила, что о молодых людях должны заботиться их родители, а не государство, потому что государство не просило их рожать.